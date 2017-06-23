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Şekerler tezgahlarda

Yozgat’ta ramazan bayramına sayılı günler kala bayrama özel şeker ve lokumlar tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Şekerler tezgahlarda

Yozgat’ta ramazan bayramına sayılı günler kala bayrama özel şeker ve lokumlar tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
23 Haziran 2017 Cuma 07:11
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Şekerler tezgahlarda

Yozgatlı esnafın bayram şekeri mesaisi başladı.
Şeker tezgahlarını depolarından çıkaran esnaf, her türden şeker, çikolata,  lokum ve badem şekerlerini tezgahlarında satışa sunmaya başladı.
Her bütçeye uygun şekerler tezgahlarda yerini alırken esnaf fiyatların  önceki yıl ile aynı olduğunu söyledi.
Yozgatlı vatandaşların bu seneki şeker tercihi de yine kilosu 5 ila 20 lira arasında satışa sunulan yumuşak şekerler oldu.
Bayram şekeri tezgahlarında şeker ve çikolatalar 5, 13, 18, 25, 30 ve 35 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buldu.
Bayramda misafirlerin karşılanacağı kolonyalar ise kalitelerine göre 5 TL ve 20 TL arasında satışa sunuldu.
Miniklere ikram edilecek olan yumuşak şekerlemeler ise kilosu 15 TL’den başlamak suretiyle tezgahlarda kendine yer buldu.
Yozgat’ta şekercilik yapan genç esnaf  Mehmet Örmüş, söz konusu şekerlerin yanı sıra özel müşterisi olan şeker ve çikolatalarda olduğunu söyledi.
Tadı ve kalitesiyle diğerlerinden farklı çikolatalar sattıklarını belirten Mehmet Örmüş, “Bu çikolataların kilosu 50 ve 60 liradan satılıyor” dedi.
MÜŞTERİSİ FARKLI
Bayramların vazgeçilmezlerinden olan bir başka şekerleme çeşidinin de ‘badem şekeri’ olduğunu söyleyen Mehmet Örmüş, “Badem şekerinin müşterisi farklıdır” dedi.
Geçmişte bayramların vazgeçilmezlerinden olan badem şekerlerinin bugün eskisi kadar rağbet görmese de ayrı bir müşteri kitlesi olduğunu belirten Mehmet Örmüş, bazı müşterilerin bayrama özel badem şekeri aldığını ve bu geleneği yıllardır sürdürdüğünü aktardı.
Mehmet Örmüş, “Badem şekerinin dışı çıtır şekerden, içi ise badem ve çikolata karışımından oluşur. Bu tadı seven müşterilerimizde her bayramda badem şekeri satın alır” diye konuştu.
Şekerci esnafı Bayram Örmüş, badem şekerlerinin de yine kalitesine göre 10 ila 40 TL arasında satıldığını belirtti.

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