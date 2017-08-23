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Şehitlikte doğum günü

Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yozgatlı Uzman Çavuş Gökhan Peker doğum gününde unutulmadı. Peker’in eşi ve silah arkadaşları mezarı başında mevlit okuttu.

Şehitlikte doğum günü

Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yozgatlı Uzman Çavuş Gökhan Peker doğum gününde unutulmadı. Peker’in eşi ve silah arkadaşları mezarı başında mevlit okuttu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
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Şehitlikte doğum günü

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde hain PKK tarafından el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Mayıs ayında şehadet şerbeti içen  Uzman Çavuş Gökhan Peker(25) doğum gününde kabri başında anıldı.
Yozgat Şehitliği’nde düzenlenen törene Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un eşi Ümit Yeşilyurt, şehidin eşi Sema Peker, ailesi ve silah arkadaşları katıldı.
“DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN BİR TANEM”
Yozgatlı şehit Gökhan Peker’in eşi Sema Peker’de eşinin kabri başında dua etti. Şehit eşinin mezarını gül suyu ile yıkayan Sema Peker, “Yaşamış olsaydı 26 yaşına girecekti. Ömrü 25 yaşına kadarmış. Onu bir ömür yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Onu her zaman çok sevdim, çok seveceğim. Yüce rabbim ona mertebelerin en güzelini nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum” diye konuştu.
“ÇOCUKLUK VE SİLAH ARKADAŞI”
Şehit Gökhan Peker için okutulan mevlid-i şerife Peker’in çocukluk ve silah arkadaşı da katıldı. Şehit Gökhan Peker ile Hakkari’de aynı birlikte görev yapan Bilal Gözüyaşlı, “Gökhan ile çocukluktan beri arkadaştık. Aynı okulda okuduk ve kader bizi aynı birlikte, aynı görevde buluşturmuştu” diye konuştu.
Gökhan gibi kendisinin de Yozgatlı olduğunu aktaran Uzman Çavuş Bilal Gözüyaşlı, arkadaşının kabri başında dualar etti.
Bilal Gözüyaşlı, Gökhan’ın görev yaptığı taburunda da sevilen bir kişi olduğunu aktararak, “Görevlerde birçok takdir aldı. Hiçbir görevden kaçmazdı. Son görevde de öyleydi. İki günlük bir görevdi ve beraber çıkmıştık göreve. Ama malum o şehadet şerbeti içti. Kader bizi askerde de yan yana getirmişti. Silah arkadaşlığı da yapmıştık. Şimdi de yine yanına geldim” dedi.
Foto-Haber:Mustafa TEKER


 

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