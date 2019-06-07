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Şehit yakınları unutulmadı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü’nün ailesini ziyaret etti.

Şehit yakınları unutulmadı

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü’nün ailesini ziyaret etti.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Şehit yakınları unutulmadı

25 Mayıs tarihinde Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Köklü’nün Akdağmadeni ilçesinde oturan ailesini ziyaret eeden Vali Çakır, ailenin Ramazan Bayramını tebrik etti, taziye dileklerinde bulundu. Vali Çakır, “Allah şehidimize rahmet etsin. Sizlere de sabırlar versin. Acınızı paylaşıyoruz. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. Her türlü sorununuzda, sıkıntınızda kapımız sizlere her zaman açık. Her zaman sizin emrinizdeyiz. Bizlerden bir isteğiniz, bir talebiniz olursa hiç çekinmeden bunu bizlere iletebilirsiniz” dedi. Vali Çakır ve beraberindekiler daha sonra şehidimiz Mehmet Köklü ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

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