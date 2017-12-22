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Şehir nefes alıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından Büyük Cami etrafından yapılan kamulaştırma çalışmalarıyla şehir nefes alırken tarihi doku da yeniden ortaya çıkıyor.

Şehir nefes alıyor

YOZGAT Belediyesi tarafından Büyük Cami etrafından yapılan kamulaştırma çalışmalarıyla şehir nefes alırken tarihi doku da yeniden ortaya çıkıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Şehir nefes alıyor

Yozgat’ta Büyük Cami etrafında yoğunlaşan ve belediye tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmalarıyla metruk binaların yanı sıra, tarihi yapıları gölgede bırakan binalar da yıkılıyor.
Belediyenin önemli bütçe kaynağı ayırarak yürüttüğü kamulaştırma çalışması sonucu, tarihi Büyük Cami’nin siluetinin yeniden ön plana çıkması, Büyük Cami ile birlikte İstanbulluoğlu Mahallesi ve civarında bulunan tarihi yapılar ile ortaya tarihi bir doku çıkarılması amaçlanıyor. Bu kapsamda metruk halde bulunan konakların restorasyonu yapılırken, bölgeye eski mimariye uygun konaklar da inşa ediliyor.

Son Güncelleme: 22.12.2017 09:36
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