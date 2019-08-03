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Şehidin odası göz yaşarttı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Gazi Birimi görevlileri, Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin odası göz yaşarttı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit Gazi Birimi görevlileri, Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü'nün Akdağmadeni ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
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Şehidin odası göz yaşarttı

Bakanlık ve Valiliğin şehit yakınlarının her zaman yanında olduğunu ileten birim görevlileri, şehidin annesi ve yakınlarıyla sohbet etti. Şehidin, baba ocağındaki odasında, şehidin özel eşyalarının sergilenmesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Irak’ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşındaki Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu. Temel eğitimini tamamladıktan sonra 22 Şubat 2019 tarihinde göreve başlayan Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, Mayıs ayı içerisinde Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi. Şehidin Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden, eşini 12 yıl önce kaybeden anne Gülay Köklü, oğlunun yatak odasına dokunmadı, özel eşyalarını da bu odada sergiliyor.

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