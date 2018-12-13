ŞEHiDE VEFA

Şehit Mehmet Muratdağı’nın annesi Sibel ve kardeşi Emre Muratdağı, Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı başvuruları karşılık buldu. Şehit Muratdağı’nın ismi doğum yeri olan Çalapverdi İlk ve Ortaokulu’na verilerek, bir süre önce okul girişine tabelalar asılmıştı. Yapılan törenle, okulda oluşturulan şehit köşesinin de açılışı gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen programa Şehidin eşi, annesi, kardeşi ve yakınları katıldı. Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Şehidimizin ismi bu okulda yaşayacak. Bu okuldaki öğrencilerimiz de şehidimizin aziz hatırasıyla eğitim ve öğretimlerini sürdürecek. Bu vesile ile şehidimizi tekrar rahmetle anarken ailesine ve yakınlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah'tan sabır diliyorum" dedi.