Seher Vakti bayramlaşma

Ekip liderliğini Mehmet Yancıoğlu, çavuşluğunu da Osman İçme’nin yaptığı, yediden yetmişe her yaştan insanların bir araya gelmesi ile oluşan ve 25 yıldır Yozgat’ta sporcu ruhun temsilciliğini yapan Seher Vakti Spor ekibi, özel günlerde bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Kurban Bayramı’nın ikinci günü bir araya gelen ekip üyeleri, bayramın manevi atmosferine uygun bir şekilde bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Küçükler büyüklerin ellerinden, büyükler de küçüklerin gözlerinden öperek bayramlarını tebrik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşma programına katılan ekip üyelerine teşekkür eden Mehmet Yancıoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma günleri olduğunu belirterek, bu müstesna günün manevi atmosferini paylaştıkları için tüm Seher Vakti Spor ekibine teşekkür etti.

Ekip Çavuşu Osman İçme de, 25 yıldır Yozgat’ta sportif etkinliklerde bulunan Seher Vakti Spor Ekibi’nin aynı zamanda sosyal etkinliklerde örnek olduğunu belirterek, tüm ekip üyelerinin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.

