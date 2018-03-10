Sayı artsa da…

Şehir içi trafiğin artan taşıt sayısından dolayı kilitlenme noktasına geldiği Yozgat’ta, kırsalda yaşayan köylü vatandaşlar eşek ve at gibi binek hayvanları kullanmayı sürdürüyor. Yozgat’ta lüks ve normal araçların yakıt almak için sıraya girdiği petrol istasyonu önünde, trafiğe aldırış etmeden eşeğine yüklediği yük ile yolunu tutan bir köylü vatandaş ise objektiflere böyle yansıyor.