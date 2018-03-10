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Sayı artsa da…

YOZGAT’ta trafikte seyir eden araç sayısı her geçen gün artış gösterse de, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar binek hayvanlarla ulaşımını sürdürmeye devam ediyor.

Sayı artsa da…

YOZGAT’ta trafikte seyir eden araç sayısı her geçen gün artış gösterse de, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar binek hayvanlarla ulaşımını sürdürmeye devam ediyor.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
61 Okunma
Sayı artsa da…

Şehir içi trafiğin artan taşıt sayısından dolayı kilitlenme noktasına geldiği Yozgat’ta, kırsalda yaşayan köylü vatandaşlar eşek ve at gibi binek hayvanları kullanmayı sürdürüyor. Yozgat’ta lüks ve normal araçların yakıt almak için sıraya girdiği petrol istasyonu önünde, trafiğe aldırış etmeden eşeğine yüklediği yük ile yolunu tutan bir köylü vatandaş ise objektiflere böyle yansıyor.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa TekerEşekAraba
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