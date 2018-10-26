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SATIŞLAR DURDU

ÜLKEDE yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurundaki artış Yozgat’ta en üst seviyede seyreden konut satışlarını durdurdu.

SATIŞLAR DURDU

ÜLKEDE yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurundaki artış Yozgat’ta en üst seviyede seyreden konut satışlarını durdurdu.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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SATIŞLAR DURDU

Türkiye’nin sosyolojik duruma göre en pahalı konutların satıldığı iller arasında bulunan Yozgat’ta konut satışları durma noktasına geldi. Ekonomik tablonun olumlu olduğu günlerde, konut fiyatlarının yükselmesi, satışları yavaşlatmıştı. Ekonomide son aylarda yaşanan gelişmeler, bankaların konut kredi faiz oranlarını yükseltmesi, Yozgat’ta konut satışlarını durdurdu. Vatandaşlar emsal vilayetlere oranla yüksek fiyatlardan satılan konutları, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler sonucu almanın mümkün olmadığını söylediler. Öte yandan Yozgat Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen konut projeleri de dar ve orta gelirli vatandaşı zor soktu. Orta direk ve dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapan TOKİ, belediye ile eski sanayi içerisine uyguladığı proje sonucu inşa edilen konutları, yüksek fiyatlarla satışa sundu. TOKİ’nin uygulaması emsal teşkil edince, diğer konut satıcıları da fiyatları yükseltti. Satılığa çıkarılan evler ise yeniden kiralanmaya başlandı.

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