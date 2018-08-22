Sarıkaya'da bayramlaşma

Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, İlçe Jandarma Komutan Teğmen Yuşa Kılınç, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Topkaya, Karayakup Belediye Başkanı A. Dursel Erdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın üst seviyeye çıktığı önemli günler olduğunu belirtti.

Açıkel, şöyle konuştu:

"Kurbanı sadece kendimiz için değil ihtiyaç sahipleri içinde kestiğimizi unutmadan, birliğimizi beraberliğimizi muhafaza ederek nice bayramlara erişmenizi yüce mevladan diliyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin ki mazlum milletlerin hamisi olmaya devam etsin. İçeride ve dışarıda kahramanca mücadele eden bütün güvenlik güçlerimize rabbim kolaylık versin. İnşallah rabbim Müslüman Türk milletine daha güzel günler gösterir. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum."