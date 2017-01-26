Şapkanın son ustası!



Babadan kalma atölyesinde baba yadigarı mesleğin son temsilcisi şapka utası Yozgatlı Osman İçme. 1966 yılında orta okuldan çıkıp şapkacılığı öğrenmek için babasının çırağı olan İçme, o dönemin vazgeçilmez aksesuarı şapka dikimini aynı zamanda ustası olan babasından öğrenerek, bu günlere kadar getirmeyi başardı.





BABASININ MÜŞTERİLERİNİ GERİ ÇEVİRMİYOR

Eskisi gibi şapkaya rağbet çok fazla olmasa da, Osman Usta babasının müşterilerini geri çevirmemek için Türkiye'nin farklı yerlerine özel siparişle şapka dikmeye devam ediyor.

Babasından kalan tezgahta mesleği yaşatan içme, bir mesleğin son temsilcisi olmanın burukluğunu da yaşıyor. Diktiği şapkaların içerisinde babası "Abdurrahman İçme"nin ismini yazan içme, böylelikle eski müşterilerine geçmişin de izini yansıtıyor.





GÜNDE YÜZ ŞAPKA DİKERDİK!

Mesleğe başladığı 1966 yılında babasının ayaktan basmalı makinesi ile günde yüz adet diktiğini belirten İçme; " Rahmetlik babam sabahtan akşama kadar 100 tane şapka dikerdi. Şapka dikmeyi öğrendikten sonra ben 100 tane değil de 90-95 tane dikebiliyordum. 100 tane yapıp babama yetişemedim. Makinemiz motorlu değildi, ayakla çalışan bir makineydi. Sonradan motorlu oldu" dedi.





BABAMIN MÜŞTERİLERİNİ GERİ ÇEVİRMİYORUM

İçme, babasının müşterilerinden aldığı talep yüzünden mesleği yaşatmanın mücadelesini verdiğini söyledi.

"Babamın daha önceki müşterileri bu şapkadan başka şapka giyemiyorlar. Çünkü alışmışlar bu modeli giymeye onun haricinde şapka giyemiyorlar. Onları kırmamak için babamın hatırına şapkaları sipariş üzerine bu kişilere yapıyorum" diyen İçme, Yozgat'a has şapka türlerini üretip Türkiye'nin farklı şehirlerine göndermekten de mutluluk duyduğunu söyledi.



YOZGAT'A HAS ŞAPKA VAR!

İçme, tezgahında ürettiği şapka türleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sadece Yozgat'a mahsus modelimiz var. 'Jokey Şapka' ve bir de 'Sekiz Köşe' diye adlandırdığımız şapka var. Sekiz köşe şapka, Atatürk'ün giymiş olduğu şapka. Bu şapkaya Elazığ'da daha fazla önem veriyorlar, o tarafta giyen çok. Bu tarafta fazla giyen olmadığı için biz de mecburen mesleği yavaşlattık. Yozgatlı olup da Yozgat'ın dışına giden bazı hemşerilerimiz benim bu işi yaptığımı bildikleri için özellikle şapka isteyenler çıkıyor. O hemşerilerimize de istedikleri şekilde, ölçülerine göre şapkalarını dikiyor, kargoyla gönderiyorum" dedi.





ŞAPKASIZ GEZENLERİ KINARLARDI

Osman İçme, eski yıllarda şapkasız sokakta gezmenin toplum tarafındaN yadırgandığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Eskiden cami hocaları başı açık gezemezlerdi, köylü vatandaş da dahil kimse başı açık gezemezdi. Şehirde olan insanlar bazen fötr şapka giyerlerdi ama normalde sürekli şapka giyilirdi. Cami hocaları şapkasız, başı açık gezemezlerdi. Başı açık gezdikleri zaman o hocayı kınarlardı. Şapkaya o dönemde yoğun istek olurdu biz de o zaman seri bir üretim halinde devam ederdik bu işe.

Bu şapkayı babam rahmetli olduktan sonra benden başka yapacak kimse yok. Sadece ben varım bunu yapabilen. Benden sonra da devam ettirecek kimse yok. Bu meslek artık son demini yaşıyor. Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek."





BABA MARKA!

Müşterilerin eskiden olduğu gibi şapka içerisine "Abdurrahman İçme" isminin yazılmasını istediğini söyleyen Osman Usta, bunun sebebini şöyle açıkladı:

"Yozgat'tan dışarı illere giden bazı hemşerilerimiz 'Şapkanın içerisinde Abdurrahman İçme yazsın' der. Çünkü Abdurrahman İçme Yozgat'ta tek şapkacıydı herkes bilirdi, babamı tanırdı. Onun için şapkaların içerisine bende aynı şekilde Abdurrahman İçme diye yazıyorum. Dışarıdaki hemşerilerimiz de şapkanın içerisinde Abdurrahman İçme yazmasını isterler. Abdurrahman İçme Temizel Kasketleri bir Yozgat markasıdır aslında. Bu babama has bir özellik."



GENÇLERDEN İSTEYENLER DE VAR

İçme, Yozgat'ta gençlerin de eski şapkalardan istediğini belirterek; "Şuanda Yozgat'ta gençlerden de giyenler var. Hatta komşumuza yaptım bir tane, bir daha bulamam diye ikincisini sipariş etti.

Kışlık olan şapkalarımız kalın kumaştan. Kaşe dediğimiz kalın kumaşlardan yapılır kışlık olur. Bir de bunların ince kumaşları var, onlar da yazın giyilir. Yozgat'ta bu şapkayı görüp isteyen olursa onları kırmamak adına tüm imkanlarımı kullanır onlara bu şapkadan hazırlarım, rahmetlik babamın adını ölünceye kadar yine yaşatırım" diye konuştu.

"Osman Usta, babasının müşterileri için 50 yıldır Yozgat'tan Türkiye'ye şapka üretiyor."