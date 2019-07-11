Şantiyede işçi öldü

Yozgat Havalimanı şantiyesinde bir işçinin kamyon kasasında cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre dün saat 10.00 civarında şantiyede çalışan kamyon şoförü kasasına yük doldurulması için kepçenin altına yanaştı. Bu sırada kamyon kasası içerisine yapışan toprağı kazımak için şoförün kasaya girdiği ve kepçe operatörünün şoförü fark etmeyerek kasaya toprak yüklediği öğrenildi. Kasa içerisinde toprak altında kalan şoförün, lavaboya gittiği düşüncesiyle kamyonunun kenara çekildiği ve cansız bedenine ulaşıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

Hayatını kaybeden kamyon şoförünün Diyarbakır nüfusuna kayıtlı A.T(50) olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



