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Sanayi taşınacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, ‘Üretim Reform Paketi’ kapsamında sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması uygulamasını başlatacaklarını açıklamasının ardından harekete geçen Yozgat Valiliği, Yozgat Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi için yer tahsisi çalışması başlattı.

Sanayi taşınacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, ‘Üretim Reform Paketi’ kapsamında sanayi sitelerinin şehir dışına taşınması uygulamasını başlatacaklarını açıklamasının ardından harekete geçen Yozgat Valiliği, Yozgat Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi için yer tahsisi çalışması başlattı.

07 Eylül 2017 Perşembe 07:00
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Sanayi taşınacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlığın ‘Üretim Reform Paketi’ kapsamında ilk etapta 9 vilayette bulunan 10 sanayi sitesinin şehir dışına taşınacağını duyurdu. Yozgat Valiliği de uygulama kapsamında ilk etap vilayetler arasında Yozgat yer almamasına rağmen, şehir içinde kalan Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi için yer tahsisi çalışması başlattı.

Bu kapsamda İl Genel Meclisi’nde Vali Kemal Yurtnaç tarafından verilen yazılı önerge görüşüldü. Önergede il merkezine bağlı Çalatlı Köyü sınırları içerisinde bulunan ve mera vasfı taşıyan arazinin küçük sanayi sitesi vasfına dönüştürülmesi teklif edildi.

Okunan önerge meclis üyelerinin oylarıyla incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hayata geçireceği uygulamanın alt yapısını ve arsa tahsisini şimdiden hazır hale getirdiklerini ve bakanlığın uygulamayı tüm vilayetlere yaydığı andan itibaren, Yozgat Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitesi’nin taşınabileceğini bildirdi.

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