Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92397
ALTIN
254.074
DOLAR
5.8707
STERLİN
7.3625
EURO
6.5837

SAKLI CENNET

ÇAYIRALAN ilçesinin Yahyasaray Köyünde, Kanak Çayı üzerinde yapımına 1983 yılında başlanılıp, 1991 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Baraj bölgesi adeta gizli cennet.

SAKLI CENNET

ÇAYIRALAN ilçesinin Yahyasaray Köyünde, Kanak Çayı üzerinde yapımına 1983 yılında başlanılıp, 1991 yılında inşaatı tamamlanarak hizmete açılan Baraj bölgesi adeta gizli cennet.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
197 Okunma
SAKLI CENNET

54 metre yükseklikteki barajda toplanan 17.8 metreküp su ile bölgedeki 4 bin 60 hektar tarım alanı sulanıyor. Ormanlık alan içerisinde yer alan Baraj, adeta saklı bir cennet. Doğal yapısı, havası, suyu ve görselliği ile dikkat çekip, piknikçilerin uğrak yeri olan baraj çevresinde kurulabilecek sosyal tesislerle turizme kazandırılmasının mümkün olduğu belirtildi. Turizm sektöründen böylesine güzel ve özel alanlarına rağmen istediği payı bir türlü alamayan Yozgat, alternatif turizm sektörü için bulunmaz bölgeler arasında yer alıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SEL ZARAR VERDi
SEL ZARAR VERDi
Kalbi dayanmadı
Kalbi dayanmadı
Birliğine at sırtında gidiyor
Birliğine at sırtında gidiyor
İlçelerde var bizde yok
İlçelerde var bizde yok
Kazada 1 ölü, 3 yaralı
Kazada 1 ölü, 3 yaralı
Her eve bir elektrik santrali
Her eve bir elektrik santrali
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim