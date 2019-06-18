SAKLI CENNET

54 metre yükseklikteki barajda toplanan 17.8 metreküp su ile bölgedeki 4 bin 60 hektar tarım alanı sulanıyor. Ormanlık alan içerisinde yer alan Baraj, adeta saklı bir cennet. Doğal yapısı, havası, suyu ve görselliği ile dikkat çekip, piknikçilerin uğrak yeri olan baraj çevresinde kurulabilecek sosyal tesislerle turizme kazandırılmasının mümkün olduğu belirtildi. Turizm sektöründen böylesine güzel ve özel alanlarına rağmen istediği payı bir türlü alamayan Yozgat, alternatif turizm sektörü için bulunmaz bölgeler arasında yer alıyor.