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Sakal-ı Şerif ziyaret edildi

YOZGAT'taki camilerde Sakal-ı Şerif  vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sakal-ı Şerif ziyaret edildi

YOZGAT'taki camilerde Sakal-ı Şerif  vatandaşların ziyaretine açıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Sakal-ı Şerif ziyaret edildi

Sorgun İlçe Müftüsü Hasan Görer, Sakal-ı Şerif'in Sorgun'daki 9 camide ziyarete açıldığını ve vatandaşların ziyaret edilebildiğini söyledi. Salih Paşa Camisinde ikindi namazının ardından önce erkeklerin, sonra da kadınların Sakal-ı Şerif'i ziyaret ettiğini belirten Görer, "Hazreti Peygamberin bu kutsal emanetini Salih Paşa Camisi dışındaki camilerimizde kadınlarımız dün ziyaret etmişlerdi. Bugün de ikindi namazının ardından önce erkekler sonra da kadınlar ziyaret ediyor" dedi. 

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