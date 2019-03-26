Şairlerden çiğdem pilavı

YOYŞED üyeleri baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdemleri sökerek, çiğdem pilavı etkinliği yaptı. Kirazlı bölgesinde ‘kişkiş’ adı verilen tahta sopalar yardımıyla sökülen çiğdemler, dernek binasında pilavı pişirilerek üyelere ikram edildi. Dağıtılan pilavların ardından Yeni Zelanda’da hayatını kaybeden Müslümanlar ve şehitler için dualar edildi. Dernek Başkanı Salim Gülbahçe, Yozgat’ta çiğdem sökme etkinliğinin yerel bir kültürel miras olduğunu, bunu yaşatmak adına böyle bir etkinlik yaptıklarını beyan etti. Başkan Gülbahçe, geçmişte çiğdemlerin baharın müjdecisi olarak kabul edildiğini hatırlatarak “Ancak günümüzde değişen iklim şartları, çiğdemleri de şaşırtıyor. Baharı beklemeden çıkabiliyorlar” diye konuştu.

Haber: Mustafa TEKER

