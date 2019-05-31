Şairler iftarda buluştu

Bozok Edebiyat Kültür ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen iftar organizasyonuna Yozgatlı şair, yazar ve ozanlar katıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen iftar yemeğinde dernek üyeleri ve misafirler birlikte iftar gerçekleştirdiler. Dernek Başkanı Songül Yurdagül, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bundan sonra da dernek olarak faaliyet ve organizasyonların devam edeceğini belirtti.