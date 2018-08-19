Sahaya indiler

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk artarken, Meydan Yeri Caddesi'nde de seyyar bileyiciler bıçak bilemeye başladı. Bayram öncesi seyyar bileyicilerin sayısı artarken, tarihi caddede bıçak bileme sesleri yankılanmaya başladı.

Bayram öncesi bazı vatandaşlar sıfır bıçak almayı tercih ederken, bazıları ise eski bıçaklarını bileterek, kurban kesimine hazır hale getirdi.

Bıçakçı esnafı ise vatandaşlara uyarıda bulunarak, vatandaşın Çin malı bıçaklardan uzak durması gerektiğini, kaliteli bıçağın bıçakçılarda üretildiğini hatırlattılar. Seyyar bıçak bileyicileri ise Arefe günü akşama kadar bileme işini sürdüreceklerini ifade ederek, bıçak bileme işini vatandaşların ehline ve sanatkar olana yaptırması gerektiğini bildirdiler.

Haber-Foto:Mustafa Teker