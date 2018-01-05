Sağanak evi sular altında bıraktı

YOZGAT'ta önceki gün akşam saatlerinde başlan, aralıklarla devam eden yağmur dolayısıyla meydana gelen su birikintisi bir binanın zemin katında tek başına ikamet eden mülteci bir vatandaşın evini sular altında bıraktı. Erdoğan Akdağ Mahallesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında bir binanın rögarların tıkanması sonucu evi zemin katta bulunan İranlı Mülteci Ali Zaravand’ın evi sular altında kaldı. Olayı öğrenen ev sahibi durumu belediye yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen Su ve Kanalizasyon ekipleri sular altında kalan evi temizlemeye başladı. Ekipler vidanjör motopomp yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık 70 santimetre suyla dolan ev 2 saatte ancak temizlenebildi. Sular altında kalan eşyalar kullanılamaz hale gelirken binanın asansörü de sular altında kalarak kullanılamayacak hale geldi. Evinin sular altında kaldığını komşularından öğrenen ev sahibi Latif Erol yetkililerden zararının karşılanmasını istedi.