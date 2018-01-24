SABIRLA ŞEKiLLENDiRiYORLAR

Halk Eğitim Merkezi’nde sürdürülen cam ve seramik işlemeciliği kursunda 16 kursiyer eğitim görüyor.

Öğrenciler kurs hocası Hasan Aşık tarafından seramik biçimlendirme yöntemlerini öğreniyor.

Kursiyerler, cam füzyon çalışmalarına da yoğun ilgi gösteriyor. Seramik kursunda kursiyerler, günlük hayatta kullanılan saksı, tabak, çanak, vazo gibi ürünler üretirken, şehir estetiğine de artı değer katacak ürünleri meydana getiriyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, “Önem verdiğimiz kurslardan bir tanesi olan bu kursumuzda, seramiğin yanı sıra, cam füzyon çalışmalarımızda da çok güzel neticeler alıyoruz. Bu kursumuza olan ilgi yavaş yavaş artıyor. Halk Eğitim olarak, halkımızın talepleri doğrultusunda mesleki kurslar açıp, onları meslek sahibi yapmaktır. Unutulmaya yüz tutan bir çok el sanatı konusunda da gelen talepleri değerlendiriyoruz, kurslar açıyoruz” diye konuştu.

