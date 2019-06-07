Rıza Diriliş setinde

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Olimpiyat ikincisi Yozgat Güreş Eğitim Merkezinden yetişen milli güreşçi Rıza Kayaalp, geçtiğimiz hafta sezon finaline giren Diriliş Ertuğrul dizinin setine konuk oldu. Dizi ekibi ile hatıra fotoğrafları çektirip sohbet eden Rıza Kayaalp, dizinin başrol oyuncusu Ertuğrul karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile de güreş tuttu. Rıza Kayaalp, ‘’5 yıldır büyük bir heyecan ile izlediğimiz “Diriliş Ertuğrul” dizisi final yaparak bizlere veda edecek. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ abimin davetiyle son bölüm çekimlerinde ve veda yemeğinde bulundum. Benim için güzel bir gündü, bizlere güzel bir dizi izlettirdikleri için tüm ekibe çok teşekkürler. Tabiki aksiyon ekibine de bizlere heyecan dolu sahneler izlettirmek amacıyla 5 yıldır sayısız ölüp ölüp dirildikleri için ayrı teşekkürler’’ dedi.