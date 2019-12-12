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RESTORE EDiLSiN

İSLAM Konferansı eski Genel Sekreteri, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, 2013 yılında müze yapılması şartı ile bağışladığı, ancak kaderine terkedilip, bir türlü restore ettirilemeyen 150 yıllık binada çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu.

RESTORE EDiLSiN

İSLAM Konferansı eski Genel Sekreteri, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, 2013 yılında müze yapılması şartı ile bağışladığı, ancak kaderine terkedilip, bir türlü restore ettirilemeyen 150 yıllık binada çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
RESTORE EDiLSiN

İhsanoğlu, Avukatı aracılığı ile gönderdiği yazıda, Yozgat’ın İstanbulluoğlu Mahallesinde, kültür varlığı olarak tescil ettirilen ‘Ağvanlıoğlu Hacı Aziz Efendi Konağı’nın henüz belirlenemeyen bir nedenle yandığını hatırlattı. Açıklamada, ‘Yangın çeşitli haber kanallarında ve gazetelerde yayınlanmıştır. İlgili Konağı, yıllar önce Yozgat Bozok Üniversitesine bağışlamıştık. Konağın aslına uygun bir şekilde restore edilerek koruma altına alınması konusunda mutabakata varmış ve teknik mimarlık ve mühendislik projeleri tarafımızca hazırlanmıştı’ denildi. Geçen süre içerisinde Konağın restorasyon işlemlerinin başlatılmadığı hatırlatılan açıklamada, ‘Rektörlüğe ve yerel yönetimlere yaptığımız başvurularda ise esaslı bir ilerleme kaydedilemedi. Aile olarak isteğimiz, konağın aslına uygun olarak restore edilmesi ve uhdemizde bulunan kıymetli hatıra ve eserler ile birlikte devlet konuk evi-müze şeklinde faaliyete geçmesidir. Bu vesile ile konuyu kamuoyuna duyurma gereği hasıl olmuştur’ görüşüne yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
O Proje De Unutuldu
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