RAYLAR DÖŞENECEK

Bakanlar önce Yüksek Hızlı Tren raylarının döşenmesine yönelik başlatılacak çalışmalar nedeniyle düzenlenecek törene katılacak. Daha sonra Ulaştırma Bakanı Arslan, Yozgat’a gelerek bakanlığı ile ilgili koordinasyon kurulu toplantısına iştirak edecek. Bakanlar yarın Saat 10.30’da Yerköy ilçesi Yamuklar köyü yakınında bulunan Hızlı Tren İstasyon inşaatı sahasında, Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksel Hızlı Tren üstyapı döşeme törenine katılacak. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ile birlikte tören sonrasında Ankara’ya dönecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yozgat’ta gelerek Saat 13.30’da Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Salonu’nda düzenlenecek olan ‘Ulaştırma’ konulu koordinasyon toplantısına katılacak. Burada, Yozgat’ın ulaşım eksiğini gidermeye yönelik, uzun vadeli beklentilerinin hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar masaya yatırılacak. İhale süreci tamamlanan Yozgat Havaalanıyla ilgili müteahhit firmayla sözleşme imzalanacak.