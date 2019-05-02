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Ramazan yardımı

YOZGAT İnsani Yardım Derneği, vatandaşlara ramazan öncesinde destek vermeye başladı.

Ramazan yardımı

YOZGAT İnsani Yardım Derneği, vatandaşlara ramazan öncesinde destek vermeye başladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Ramazan yardımı

İHH Yozgat Temsilcisi Şahin Çarkcı, bu yıl 600 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımında bulunmak üzere hazırlık yaptıklarını söyledi. Çarkcı, ‘Ramazan birlikte güzel diyoruz. İlk etapta belirlediğimiz 600 ailenin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Daha sonra yapılacak alan çalışmasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz’ dedi.

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