Ramazan etkinlikleri bitti

Belediye tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri geçtiğimiz sene sonlanırken, bu sen ede yapılmaması dikkat çekti.

Önceki yıllarda yapılan etkinlikler kültürel ve sanatsal çerçeve içerisinde gerçekleşmekteydi. Belediyenin organize ettiği etkinlikler, teravih namazları sonrası yapılırken, şehrin kültürel gelişmişliğinin de artmasına vesile olmaktaydı. Ramazan ayının maneviyatına uygun düzenlenen etkinliklerde kadim medeniyetimiz ile ters düşmeyen programlar icra edilmekteydi. Yozgat Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından geçmişte yapılan tüm etkinlikler son iki yıldır kesintiye uğrarken, Yozgat esnafı da Cumhuriyet Alanı’nda yapılan Ramazan etkinliklerinin ticari açıdan da verimli geçtiğini hatırlatarak bazı esnafın artık iftardan sonra dükkan açmadığını bildirdiler.