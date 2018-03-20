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Protokol ağaç dikti

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yukarı Nohutlu Mahallesi Erkoç Tepe mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Protokol ağaç dikti

YOZGAT Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yukarı Nohutlu Mahallesi Erkoç Tepe mevkiinde fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Protokol ağaç dikti

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, daire müdürleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Erkoç Tepe mevkiinde gerçekleşen fidan dikim etkinliğinde yaklaşık 700 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Kemal Yurtnaç, önümüzdeki günlerde daha büyük bir etkinlikle fidan dikme seferberliğini başlatacaklarını bildirdi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, her sene Yozgat’ta 5 milyon fidan dikimi yapıldığını belirterek, Yozgat’ı bozkır görüntüden kurtarmak istediklerini ve bu maksatla 600 dekarlık bir alana dikim yaparak başlangıcı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Vali Yurtnaç, “Bu konuda herkesi hassas olmaya davet ediyorum. Öğrencilerimizle farkındalık oluşturup bunu başlatacağız” dedi.
Vali Yurtnaç ayrıca şehirde tespiti yapılacak bir alana evlenmek isteyen yeni çiftlerin ve çocuğu olanların resmi işlemlerinden önce fidan dikimi yapabileceğini aktararak “Nasıl ki bu işlemlerden önce vergi, resim, harç ve pul talep ediliyor aynı şekilde bu alana fidan dikimi de talep edilebilir. Bu toplumu yönlendirmek adına uygulanabilecek, benim hayallerim arasında olan bir projedir” şeklinde konuştu.
Törene Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Şükrü Çakır, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgat Orman İşletme Müdürü Turgut Duran ve daire müdürleri katıldı.

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