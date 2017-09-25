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Polisten broşürlü uyarı

YERKÖY’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki okullarda öğrencilere uyarı broşürleri dağıttı.

Polisten broşürlü uyarı

YERKÖY’de İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki okullarda öğrencilere uyarı broşürleri dağıttı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:00
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Polisten broşürlü uyarı

Dağıtılan broşürlerde, çocuklar için temel güvenlik kuralları, okul servisinde dikkat edilmesi kurallar, güvenlik kuralları konularında uyarıcı bilgiler yer alıyor.
Yeni eğitim-öğretim sezonunda tüm öğrencilere başarılar dileyen Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği yetkilileri, öğrencilerin ve velilerinin şüpheli her durumda 155’i arayabileceklerini hatırlattılar. Aynı yetkililer, ‘’Ailelerden isteğimiz, çocuklarımıza 155 polis imdat, 110 itfaiye ve 112 ambulans numaralarını öğretmeleridir. Bizler okullarda gerekli önlemleri aldık, devamlı okul bahçelerinde görevli polislerimiz olacaktır. Sorunsuz bir eğitim için bizler her zaman öğrencilerimizin ve eğitimcilerimizin yanındayız” açıklamasında bulunuldu.

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