İlçede pide fırını işletme sahibi Fahrettin Dereli, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinde bir ay boyunca kıymalı pide yoğunluğu yaşanacağını söyledi. Dereli,"Kurban Bayramı'ndan yeni çıktık, vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yılda kıyma olarak çektirdikleri kurban etini fırınlara getirerek sabah kahvaltısı veya öğle yemeği için kıymalı pide yaptırıyor. Bu yoğunluğumuz yaklaşık bir ay boyunca devam edecek" dedi.

Sabah saatlerinden itibaren vatandaşların kıymalı pide yaptırmak için kuyruğa girdiğini ifade eden Dereli,"Kurban öncesi vatandaşlarımız sabah kahvaltısı için peynirli pide yaptırırdı. Şimdi kurban sonrası olması hasebiyle sabah kahvaltısında peynirli pidenin yerini kıymalı pide aldı. Bayram öncesine kadar öğleyin kıymalı pide yoğunluğumuz olurdu. Şimdi ise artık birkaç hafta sabahtan akşama kadar kıymalı pide yoğunluğumuz devam eder. Allah'a şükür işlerimizden de oldukça memnunuz" diye konuştu.

Kıymalı pide yaptırmaya gelen Temir Turan da kurban etinin bir kısmını kıyma olarak ayırdığını belirterek,"İzmir’'de yaşıyorum. Bayram dolayısıyla memleketimize geldim. İl dışından bayram için akrabalarımız da geldi. Ben de evde bulunan kıymadan 2 kilogram aldım. Bu kıymaya katmak için 5 domates, 10 adet biber ve 1 tane de kuru soğanı makinede çektirerek kıyma ile karıştırdım buraya getirdim. 18 tane kıymalı pide yaptıracağı" diye konuştu.

Kıymalı pide yaptıran diğer vatandaşlarda Kurban Bayramı'ndan sonra genelde fırınlarda kıymalı pide yoğunluğu yaşandığını belirtti.