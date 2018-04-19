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Pet şişeyle sera kurdu

YOZGAT’ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik pet şişeyle sera yapan çiftçi Hacı Ömer Kılıç, bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.  

Pet şişeyle sera kurdu

YOZGAT’ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik pet şişeyle sera yapan çiftçi Hacı Ömer Kılıç, bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.  

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Pet şişeyle sera kurdu

Yozgat’ın Başıbüyüklü Köyü’nde çiftçilikle uğraşan Hacı Ömer Kılıç, erken ürün almak için tarlasına ektiği sebze fidelerini, hurdacıdan aldığı 3 bin pet şişe ile don olayından koruyor. Yozgatlı çiftçi, zirai don olayına karşı geliştirdiği bu ilginç yöntemle hem ürünlerini soğuk gecelerde don olayına karşı koruyor hem de erken ürün elde etmeyi amaçlıyor. Bu yöntemi internette hobi bahçesi yapılan yerlerde gördüğünü ve kendisinin de uyguladığını söyleyen Kılıç, tarlasının 2 dönümüne ektiği sebzeleri bu yöntemle soğuktan koruduğunu söyledi. 5 litrelik 3 bin pet şişenin kendisine 500 liraya mal olduğunu dile getiren Kılıç, sera yapmak ve sebzelerin üzerini örtmenin maliyetinin ise yaklaşık 3 bin lira olduğunu ifade etti. Kılıç, köylerinde genelde sebze ekiminin 25 Nisan'dan itibaren yapıldığını anlatarak, "Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu şekilde pet şişe ile sebzeleri korumaya aldım. Şu an da sebzeler büyüyor, don olmasına rağmen zarar görmedi. Mayıs'ın 10'unda da pet şişeleri tekrar alacağım. Bu yıl bunu ilk defa denedim, başarılı olursam bundan sonra da her zaman bu şekilde yaparım" şeklinde konuştu. 
Yozgat'ta iki gün önce don olayının yaşadığını ve ceviz ağaçlarını soğuk vurduğunu belirten Kılıç, buna rağmen pet şişe ile korunan fidelerin soğuktan etkilenmediğini sözlerine ekledi.

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