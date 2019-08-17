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PESTiL EVDE YAPILIR

YOZGAT il merkezi, ilçeleri, beldeleri, köy ve mezralarında bir zamanlar yaz meyvelerini kışın, kış meyvelerini de yazın afiyetle yemek için geliştirilip, uygulanan saklama yöntemi olan ‘Pestil’ yapma geleneği tarihin tozlu sayfalarına havale edildi.

PESTiL EVDE YAPILIR

YOZGAT il merkezi, ilçeleri, beldeleri, köy ve mezralarında bir zamanlar yaz meyvelerini kışın, kış meyvelerini de yazın afiyetle yemek için geliştirilip, uygulanan saklama yöntemi olan ‘Pestil’ yapma geleneği tarihin tozlu sayfalarına havale edildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
PESTiL EVDE YAPILIR

Ancak, bu geleneği ısrarla sürdürmeye çalışanlar da mevcut. Bunlardan birisi de Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz. Evinin bahçesindeki ağaçlardan topladığı kaysıları kaynatıp, pestil yaptı. Sapmaz, ‘Unutulmaya yüz tutmuş saklama çeşidini kendi imkanlarımla uygulamaya koydum. Eskiden meyve suları pestilden yapılırdı. Hem de yüzde yüz doğal ve tam nektar olarak’ dedi.  Eknolojinin henüz bu kadar gelişmediği dönemlerde, meyveleri tüm yıl saklayabilmek, afiyetle tüketebilmek adına hazırlanan pestiller, ‘faydalı olsun, enerji versin’ diye tüketilirdi. Son dönemlerde kıymeti unutulmaya başlanan pestil, marketlerde satışa sunuluyor. Ancak pestilin evde yapılmasının hem zevkli hem de daha sağlıklı olduğu da bir gerçek. Sapmaz, ‘Bu denli faydalı ve enfes bir enerji kaynağı olan pestillerin ev yapımı olanları makbuldür. Çeşit çeşit meyveden yapılabilen pestil tarifleri, pestil yapımı, çeşitleri, pestilin hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sosyal medyadan da bulmak mümkün’ diye konuştu.

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