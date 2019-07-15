PERDELi KORUMA!

Yolun, Küçük Sanayi Sitesi kesimindeki dağlardan yola dökülen toprakların, kaya parçalarının önlenmesine yönelik yürütülen perde çalışmalarının ardından aynı bölgede bu kez mahalle ile yol kesimi birbirinden ayırmaya yönelik perde çekilmeye başlandı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, yerleşim alanından yayaların yola çıkmalarının önüne geçilmesi planlanırken, tali yol ile ana yolda birbirinden ayrılacak.