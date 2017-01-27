Pazartesi 1 TL olacak

Fırıncı esnafı tarafından talep edilen zam, kabul görünce 2014 yılının ardından 2017 yılında ekmeğe yeniden zam gelmiş olacak.

Yozgat’ta fırıncı esnafının ekmek fiyatlarına zam talebi kabul gördü. 2014 yılında tartışmalı bir şekilde yapılan zammın ardından 90 kuruştan satılan ekmeğin tanesi Pazartesi gününden itibaren 1 TL’den satılacak.

Yozgat’ta 90 kuruşa satılan 250 gram ekmeğe yüzde 11 oranında zam yapılmış olacak ve ekmekler 1 TL’den satışa sunulacak.

Önceki gün zam talebini Yozgat Bakkallar Odası’na ileten fırıncı esnafının bu talebi kabul edildi. Bakkallar Odası zam talebini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne iletirken, birlik yönetimi de talebi olumlu karşılayınca, zam onayı için Yozgat Belediyesi ve Yozgat Valiliği’ne müracaatta bulundu.