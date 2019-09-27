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Pazardaki vekil

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, her fırsatta seçim bölgesi Yozgat’a gelip, katıldığı törenlerde, ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşlarında, köylerde sorunları, talepleri dinleyip, daha sonra da meclis gündemine taşımaya devam ediyor.

Pazardaki vekil

YOZGAT Milletvekili Ali Keven, her fırsatta seçim bölgesi Yozgat’a gelip, katıldığı törenlerde, ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşlarında, köylerde sorunları, talepleri dinleyip, daha sonra da meclis gündemine taşımaya devam ediyor.

27 Eylül 2019 Cuma 00:00
Pazardaki vekil

‘Benim işim Yozgat’ın sorunlarını tespit edip, gündeme taşıyarak, çözümlenmesi noktasında ilgili kurumların harekete geçmesini sağlamaktır’ diyen Milletvekili Ali Keven, bazen de milletvekili kimliğini bir kenara bırakıp, çarşı Pazar dolaşarak, alışveriş yapıyor, üreticiyle, tüketiciyle, pazarcı esnafı ile bir müşteri gibi sohbet ederek, sorunlarını tespit etmeye çalışıyor. Milletvekili Keven, son olarak Çarşamba Pazarı’ndan alışveriş yaparken, üreticilerle, pazarcı esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Keven, bir taraftan Ankara’daki evinin Pazar ihtiyacını karşılarken, alışveriş bahanesiyle sorunların daha samimi, içten dile getirildiğini ifade etti. 

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