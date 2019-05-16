Pazar şenlendi

Ramazan ayı münasebetiyle pazarlara olan ilgi artarken vatandaşın bir kısmı fiyatları yüksek bulduğunu belirtti.

Ürünlerin oldukça yüksek fiyatlardan satıldığını savunan bazı vatandaşlar, alışveriş yapmakta güçlük çektiklerini, maddi açıdan zorlandıklarını söylediler.

Bazı vatandaşlar ise fiyatları normal seviyede bulduklarını anlatarak, fiyatı yüksek olan ürünlerin temini zor ürünler olduğuna dikkat çektiler.

Öte yandan pazarcı esnafı fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini ifade ettiler. Pazarda fiyatların her daim normal seviyede olduğunu aktaran pazarcılar, fiyatı yüksel olan ürünlerin mevsimi geçmiş olan ürünler olduğunu aktardılar. Yozgatlı pazarcılar da tezgahlarda dilimli karpuz satışına başlarken, tezgahta yer alan karpuzların sera karpuzu olduğunu, önümüzdeki aylar itibariyle tarla karpuzlarının gelmesiyle birlikte karpuz fiyatlarının da düşeceğini belirttiler. Yozgatlı pazarcılar, marketleri adres göstererek, “Bizim fiyatlarımız mevsimine göre düşer ve ucuzlar. Lakin marketlerdeki yağ ve salça gibi temel gıda maddeleri ne zaman düşecek?” yorumunu yaptılar.

