Parklar çiçeklendiriliyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, baharla park ve bahçeler ile refüjlere çiçek diktiklerini söyledi. Şehrin daha yeşil ve güzel görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirten Köse, "Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelerimizde bakım çalışmaları yapılmıştı. Şimdi de çiçeklendirme çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz Lise Caddesi, Şehzade Caddesi, Un Pazarı aralığı, Ahmet Yesevi Caddesi, Kent Park ve Yozgat Park'ta çiçek dikim çalışmasını sürdürüyor" dedi. Köse, 200 bin çiçeğin şehre ayrı renk katacağını vurgulayarak, "Birkaç gün içerisinde çiçek dikim çalışmaları tamamlanacak. Ramazan Bayramına kadar her taraf rengarenk olacak. Belirlenen bölgelere 108 bin topkadife, 50 bin begonya, 50 bin petunya dikilecek. Vatandaşlarımız cadde ve sokaklarda gezerken çiçeklerin güzel görüntüsünü ve kokusunu fark edecek." diye konuştu.