Ova 2022’yi bekliyor

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çekerek Barajı’ndan ilçenin halen faydalanamadığını belirterek, Mamure Ovası’nın yıllardır su beklediğini hatırlattı.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Çekerek’te yapımı tamamlanan Çekerek Barajı’nın Amasya havzalarını suladığını ancak buna karşın ilçede bulunan toprakların sulanabilmesi için gerekli olan sulama hattının inşasının tamamlanamadığını aktardı.

Başkan Koçak Aydıncık’ın bereketli Mamure Ovası’nda binlerce hektar tarım alanını sulayacak hattın inşasının tamamlanamadığını dile getirdi.

Koçak, “Aydıncık 30 yıldır su bekliyor. Amasya bile suyla buluştu ama biz halen su alamıyoruz” dedi. Aydıncık’ı suyla buluşturacak hattın yaklaşık 16 kilometre olduğu öğrenildi.

Projeyi yürüten Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, barajın sulama projesi kapsamında birinci etap işlerinin yapıldığı, bu kapsamda tüneller açılarak boru döşeme işlerinin gerçekleştiği bildirildi. Projeye göre, Aydıncık bölgesinin ikinci etabın tamamlanmasıyla suya kavuşacağı aktarılırken, “Projede birinci etap tamamlanmadan ikinci ve üçüncü etaba başlanamamaktadır” diyen kurum yöneticileri Mamure Ovası’nın barajdan 2022 yılında su alabileceğini söyledi.