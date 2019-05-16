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Otopark ne zaman açılacak?

YOZGAT’ta il merkezinin önemli sorun ve sıkıntıları arasında yer alan otopark problemi çözüme kavuşmayı bekliyor.

Otopark ne zaman açılacak?

YOZGAT’ta il merkezinin önemli sorun ve sıkıntıları arasında yer alan otopark problemi çözüme kavuşmayı bekliyor.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Otopark ne zaman açılacak?

Yozgat’ta en fazla ihtiyaç duyulan hizmet konusunda başı çeken kapalı otoparkın ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

Kent merkezindeki park sorunun gidermek ve trafik akışını rahatlatmak maksatlı inşa edilen kapalı otoparkın geçen süreye rağmen hizmet vermemesi vatandaşların tepkisini çekti.

Eski Belediye Başkanı Kazım Arslan döneminde yapımına başlanılan otoparkın yüzde 80’lik kısmının tamamlandığı öğrenildi.

Seçim döneminde açılışı yapılan ve içerisine araç parkı gerçekleşen otoparkın, daha sonra araç girişine kapatılması vatandaşların tepkisini çekti.

Edinilen bilgiye göre, kapalı otoparkın havalandırma sisteminin henüz inşa edilmediği, bundan dolayı araç alımı yapılamadığı öğrenilirken, vatandaşlar belediyenin bir an önce bu hizmeti tamamlayarak halkın kullanımına sunması gerektiğini belirttiler.

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