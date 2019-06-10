Otomobil köprüden düştü

Erzincan'dan Ankara'ya giden Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü. Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza yerinde hayatını kaybetti, çocukları Zeynep Asan (4) yaralandı. Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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