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Otomobil köprüden düştü

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

Otomobil köprüden düştü

YERKÖY ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir çocuk yaralandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Otomobil köprüden düştü

Erzincan'dan Ankara'ya giden Oğuz Asan (33) yönetimindeki 34 FD 9713 plakalı otomobil, Sarayköy yakınlarında Demirci Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak yaklaşık 8 metre yükseklikten dereye düştü. Sürücü ve eşi Ayşe Asan (30), kaza yerinde hayatını kaybetti, çocukları Zeynep Asan (4) yaralandı. Yaralı çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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