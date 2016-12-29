Ana SayfaGüncel Yaşam

Otobüste can pazarı: 6 yaralı

29 Aralık 2016 Perşembe 06:14
Bu haber 19 kez okundu

Yozgat’ın Sarayken ilçesi yakınlarında İranlı yolcuları taşıyan otobüs, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Otobüste can pazarı: 6 yaralı
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saat 08.30 sularında Saraykent ilçesinde meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İhsan Rahman yönetimindeki tur otobüsü, Yozgat’ın Saraykent ilçesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sırasında şoför ve muavinle birlikte otobüste bulunan 9 kişiden 6’sı hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani, kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün şarampole yuvarlanmasına engel olamadığını söyledi. Yıl başı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini ve bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde indiklerini belirten şoför Rahmani, bu nedenle otobüsteki yolcu sayısının az olduğunu dile getirdi.
Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve ayakta tedavilerinin yapıldığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim