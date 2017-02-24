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Oto pazarı kurulacak

24 Şubat 2017 Cuma 06:08
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Yozgat’ta otomobil piyasasının en önemli eksiklerinden olan ikinci el oto pazarını Pazar gününden itibaren kapılarını otomobil tutkunlarına açacak.

Oto pazarı kurulacak
Yozgat Oto Galericiler Sitesi Başkanlığına seçilen Semih Altuntaş, 26 Şubat Pazar gününden itibaren Yozgat’ta da ‘İkinci el oto pazarı’nın kurulmaya başlayacağını duyurdu. 
Kısa bir süre önce Oto Galericiler Sitesi Başkanlığına seçilen, sektörün genç temsilcilerinden Semih Altuntaş, Yozgat’ta otomobil piyasasını hareketlendirecek, yeni bir ivme kazandıracak otomobil pazarının kurulması ile ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. 
Altuntaş; “Yozgat’ta ikinci el otomobil pazarının hareketlenmesi, hem piyasaya hem de bu işten rızkını kazananlara faydalı olması amacıyla çalışmalara başladık. Öncelikli hedefimiz bu işten ekmeğini kazanan esnafın birlik ve beraberliği noktasında katkıda bulunmak. Gerek oto galerici esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde gerekse Yozgat piyasasında eksikliği hissedildiğinden ikinci el otomobil pazarının kurulmasının gerekli olduğu görüş birliğine vardık. İnşallah 26 Şubat Pazar gününden itibaren ikinci el otomobil pazarını Oto Galericilik Sitesi önünde kuracağız. Şimdiden tüm esnaf arkadaşlarımız ve Yozgat’ımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Oto Galericiler Sitesi Başkanı Semiş Altuntaş, ikinci el otomobil pazarının kurulmasında desteğini esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün’e galerici esnafı adına teşekkür etti.

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