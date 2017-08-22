“Onlar bizim kardeşimizdir”

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında Merkez Ortaokulu toplantı salonunda ilimizde yaşayan göçmenlerle ilgili toplantı gerçekleşti.

Toplantıya Vali Kemal Yurtnaç’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta asayiş olaylarına karışan göçmen sayısının oran olarak yüzde 1 olduğunu söyleyerek “Bunlar bizim vatandaşlarımızla kıyaslandığında hiçbir şeydir” dedi.

Vali Yurtnaç, göçmenlerin Yozgat’a uyumunu sağlamak adına çalışmalar yürütüleceğini de bildirerek, “Göçmenlerin çocukları okula başlayacaklar, büyükleri ise Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Türkçe öğrenecek. Komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerimizle de bu uyumu hızlandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Osmanlı döneminde aynı ülkenin insanları olduğumuzu hatırlatan Vali Kemal Yurtnaç, Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 sene önceki devlet olmadığını ve tüm mazlumlara el atabilecek bir güçte olduğunu ifade ederek “Biz bugün 5 milyon doları yardım olarak dağıtabiliyoruz. Her gelişmiş ülke kendi kaynaklarından ihtiyacı olan ülkelere yardımda bulunabiliyor. Halklar arasındaki irtibatı artırabiliyorsunuz. ABD, İngiltere bunları yapıyor, zengin olan ülkeler yapabiliyor bunları.

Toplumda kötü niyetli grupların yaptığı propagandaya Yozgatlılar olarak kulak vermeyeceğiz ve ciddiye almayacağız. Olaylar olmaması için gereken tedbirleri biz kolluk kuvvetleriyle alacağız” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç, esnaflara da çağrıda bulunarak, yanında göçmen çalıştıran esnafı hakkaniyete ve ölçüye davet ederek, “Bu insanları emeklerinin karşılığı olmayan ücretlerle çalıştırmak doğru değildir. Kul hakkıdır. Allah kul hakkıyla gelen kulunu affetmez. Ben bu meseleye sadece asayiş meselesi olarak bakmıyorum. Türkiye’nin dış dünyaya uzanan yardım eli olarak bakıyorum” diye konuştu.

EMNİYET ELEŞTİRİSİ

Toplantıya katılan STK temsilcileri ise Emniyet Müdürlüğü’nün yetersizliği ve vatandaş ile yaşadığı diyalog sorununa dikkat çekti.

Şehirde yaşanan asayiş olayları ve toplumsal olaylarda emniyetin yetersiz kaldığına dikkat çeken STK temsilcileri, emniyet ekiplerinin Yozgatlı vatandaş ile daha uyumlu diyalog kurmasını ve kentte yaşanan hadiselere zamanında ve doğru şekilde müdahale etmesini talep etti.

