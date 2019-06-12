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Ölüm olayları arttı

YOZGAT’ta ölüm olayları bir önceki yıla oranla geçen yıl artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Yozgat’ta ölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 3 bin 34 iken bu sayı yüzde 2,7 artarak 2018 yılında 3 bin 116 kişi oldu.

Ölüm olayları arttı

YOZGAT’ta ölüm olayları bir önceki yıla oranla geçen yıl artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Yozgat’ta ölüm sayısı revize edilen 2017 yılı verisine göre 3 bin 34 iken bu sayı yüzde 2,7 artarak 2018 yılında 3 bin 116 kişi oldu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Ölüm olayları arttı

Yozgat’ta ölenlerin yüzde 55,4’ünü erkekler, yüzde 44,6’sini kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, Yozgat’ta 2017 yılında binde 7,2 iken 2018 yılında binde 7,4’e yükseldi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, Yozgat’ta 2017 yılında binde 7,2 iken 2018 yılında binde 7,5 oldu. Yozgat’ta ölümle sonuçlanan intihar sayısı revize edilen 2017 yılında 18 iken 2018 yılında 20 kişi oldu. Yozgat’ta intihar edenlerin yüzde 60’ini erkekler, yüzde 40’ini ise kadınlar oluşturdu. Kaba intihar hızı yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısı olup, Yozgat'ta 2017 yılında yüz binde 4,29 iken 2018 yılında yüz binde 4,74’e yükseldi. 

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