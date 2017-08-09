Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 33°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108809
ALTIN
144.438
DOLAR
3.5398
STERLİN
4.5949
EURO
4.1540

Ölüm makineleri!

Yozgat’ta özellikle hasat dönemi dolayısıyla kara yollarında artan reflektörsüz ve ışıksız traktörler geceleyin adeta ölüm saçıyor. 

Ölüm makineleri!

Yozgat’ta özellikle hasat dönemi dolayısıyla kara yollarında artan reflektörsüz ve ışıksız traktörler geceleyin adeta ölüm saçıyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
09 Ağustos 2017 Çarşamba 07:07
549 Okunma
Ölüm makineleri!

Sürücüler fark edemedikleri traktörlere çarpmamak için mücadele verirken olası bir kaza da kapıda bekliyor.
Yozgat’ta kara yollarına reflektörsüz ve yanar döner ışığı olmadan çıkan traktör sürücüleri ölüme adeta davetiye çıkarıyor.
Hiçbir güvenlik ve sürüş tedbiri almadan karanlıkta seyreden traktör sürücüleri, büyük ve ölümcül kazalara sebebiyet verecek şekilde traktör kullanıyor.
Önceki gün Atatürk Yolu Büyükincir Mevkii’nde reflektörsüz ve ışıksız şekilde seyreden traktörü son anda fark eden araç sürücüsü dikkati sayesinde olası bir kazayı önledi.
Sürücü tehlikeye dikkat çekerek, traktörü son anda fark ettiğini ve aracını hızlı olmadığı için durdurabildiğini söyleyerek, yetkililerin bu konuda denetimleri ve gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.

Son Güncelleme: 09.08.2017 10:28
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Engelliler için yenilendi!
Engelliler için yenilendi!
Evde yaptılar alanda yarıştılar
Evde yaptılar alanda yarıştılar
Yozgat’ta ay tutulması
Yozgat’ta ay tutulması
Hâlâ gelir diye bekliyorum!
Hâlâ gelir diye bekliyorum!
Sel traktörleri götürdü
Sel traktörleri götürdü
Erkekliğe ilk adımı attılar!
Erkekliğe ilk adımı attılar!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim