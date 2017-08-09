Ölüm makineleri!

Sürücüler fark edemedikleri traktörlere çarpmamak için mücadele verirken olası bir kaza da kapıda bekliyor.

Yozgat’ta kara yollarına reflektörsüz ve yanar döner ışığı olmadan çıkan traktör sürücüleri ölüme adeta davetiye çıkarıyor.

Hiçbir güvenlik ve sürüş tedbiri almadan karanlıkta seyreden traktör sürücüleri, büyük ve ölümcül kazalara sebebiyet verecek şekilde traktör kullanıyor.

Önceki gün Atatürk Yolu Büyükincir Mevkii’nde reflektörsüz ve ışıksız şekilde seyreden traktörü son anda fark eden araç sürücüsü dikkati sayesinde olası bir kazayı önledi.

Sürücü tehlikeye dikkat çekerek, traktörü son anda fark ettiğini ve aracını hızlı olmadığı için durdurabildiğini söyleyerek, yetkililerin bu konuda denetimleri ve gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade etti.