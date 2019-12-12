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O proje de unutuldu

YOZGAT Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesi’nde başlatılan yeni nikah salonu projesi diğer projeler gibi unutuldu.

O proje de unutuldu

YOZGAT Belediyesi tarafından Eskipazar Mahallesi’nde başlatılan yeni nikah salonu projesi diğer projeler gibi unutuldu.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
O proje de unutuldu

Yozgat Belediyesi tarafından önceki yıllarda başlatılan ve Eskipazar Mahallesi’nin canlandırılması maksadını taşıyan projede ilerleme kaydedilmedi.
Belediye tarafından başlatılan proje kapsamında, Kent Parkta bulunan nikah salonunun Eskipazar Mahallesi’ne taşınması amaçlanmıştı.
Küçük bir proje olmasına karşın, Yozgat’ta semtleşme ve mahalleleri güzelleştirme amacı taşıyan proje için, geçtiğimiz yıl, projenin uygulanacağı bölgede hafriyat çalışmaları başlatılmıştı.
Ayrıca Kent Park’taki nikah salonunun Eskipazar’a taşınmasıyla, boşalan binaya büyük kütüphane yapılacağı da belirtilmişti.
Gelinen noktada birçok proje gibi, bu projede unutulurken, mahallelere belediyenin sadece çöp toplama hizmeti dışında bir proje ve iş geliştirmemesi mahalle sakinlerini üzdü.

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