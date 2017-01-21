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Nurgül’e ağladık…

21 Ocak 2017 Cumartesi 05:56
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Elazığ’da yeni doğan ve hastanede kuvözde tedavisi süren bebeğine biberonla süt götürürken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Nurgül Celayir’in acı haberi memleketi Yozgat’ın Çandır İlçesi’nde büyük üzüntüye neden oldu.

Nurgül’e ağladık…
Elazığ'dan yoldan çıkan otomobil takla attı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen anne Nurgül Celayir’in, 4 ay önce dünyaya gelen ve kuvözde tutulan bebeğini görmeye gittiği bir buçuk yıl önce de annesini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, İskender Celayir idaresindeki otomobil ile eşi Nurgül, annesi Feride Celayir'i yanına alarak 4 ay önce dünyaya gelen ve hastanede kuvözde tutulan bebeklerini ziyarete gitmek için yola çıktı. İlçeyi yaklaşık 10 kilometre geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücünün eşi Nurgül Celayir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İskender ve annesi Feride Celayir ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen kayınbaba Mustafa Celayir ise gelinin cenazesini teşhis ederek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden annenin, Keban İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne memur olduğu öğrenildi.

2015 yılında hayatını İskender Celayir ile birleştiren Nurgül Celayir, bir buçuk yıl önce annesini trafik kazasında kaybetti. Kısa bir süre önce beyin tümörü ameliyatı olan Celayir, yeni doğan ve kuvözde tedavisi devam eden çocuğuna biberonla süt götürürken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Nurgül Cezayir, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından doğum yeri olan Çandır’ın İğdeli Köyü’nde defnedildi. 

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