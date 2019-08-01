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NOSTALJi OLDU

YOZGAT’ta kırsalda yaşanan göç ile birlikte nüfusu gerileyen beldelerde belediyelerin kapatılması sonucu, beldelerdeki dükkanlar boş kalarak nostalji yaşatıyor.

NOSTALJi OLDU

YOZGAT’ta kırsalda yaşanan göç ile birlikte nüfusu gerileyen beldelerde belediyelerin kapatılması sonucu, beldelerdeki dükkanlar boş kalarak nostalji yaşatıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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NOSTALJi OLDU

Yozgat’ta kırsal nüfusun yoğun olduğu dönemlerde, belde belediyelerine ait dükkanlarda zanaatkarlar belde ve çevre köylere hizmet veriyordu. Birçoğunun mülkiyeti belde belediyelerine ait olan bu dükkanlarda berber, demirci, kaynakçı, traktör tamircisi ve bakkal olarak belde ve çevre köy halkına hizmet vermekteydi. Kırsaldan büyük kentlere yaşanan yoğun göç sonucu ve bazı belde belediyelerinin kapatılması neticesinde, beldelerdeki dükkanlar da boş ve atıl durumda kaldı. Dünün nostaljisini yansıtan dükkanlar günümüzde ambar veya depo olarak kullanılıyor. 
•Haber: Mustafa TEKER•

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