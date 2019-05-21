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Nohutlu Tepesi'nin ismi değişiyor

YOZGAT’ta bulunan ve halk tarafından Nohutlu Tepesi olarak isimlendirilen tepenin isminin yeniden değiştirileceği öğrenildi.

Nohutlu Tepesi'nin ismi değişiyor

YOZGAT’ta bulunan ve halk tarafından Nohutlu Tepesi olarak isimlendirilen tepenin isminin yeniden değiştirileceği öğrenildi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Nohutlu Tepesi'nin ismi değişiyor

Yozgat’ta Nohutlu Tepesi olarak bilinen tepeye yeniden Şahin Tepesi adı verileceği ve belediye ekiplerinin yeni isim tabelası hazırladığı gözlemlendi. Yozgatlı vatandaşların Nohutlu Tepesi adını verdiği tepenin, belediye tarafından yeniden Şahin Tepesi olarak değiştirilip, bu isimle anılacağı aktarıldı. Nohutlu Tepesi'nin ismi Yusuf Başer döneminde Bilal Şahin Tepesi olarak değiştirilmiş, Kazım Arslan döneminde ise, tekrar Nohutlu Tepesi yapılmıştı.

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