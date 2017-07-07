Nikah günü

Takvim yapraklarının 07.07.2017 tarihlerini gösterdiğini belirten Ömer Duyar, özel gün ve tarihlerde evlenmek isteyen 20 Yozgatlı çiftin bugün nikahlarını kıyacağını bildirdi.

Ömer Duyar , çiftlerin geçtiğimiz sene 06.06.2016 tarihine özel bir rağbet gösterdiğini ve her sene bu ilginin yaşandığını belirtti.

Toplam 20 çiftin nikahını kıyacağını söyleyen Ömer Duyar, “Başvurusu alınan ve uygun bulunan 20 çiftimizin nikahlarını kıyacağız. Sanırım bu özel tarihte evlenme isteği 09.09.2019 tarihine kadar sürecektir. Sonrasında zaten tarihler denk gelmiyor” diye konuştu.

