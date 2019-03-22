NEVRUZU KUTLADIK

Baharın müjdecisi olarak bilinen Çiğdemlerin çiçek açtığı Yozgat’ta gerçekleştirilen Nevruz etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Nevruz’un Türk Dünyasında binlerce yıldan beri kutlanan bir bayram olduğunu hatırlattı. Vali Çakır, “Nevruz, bizim geleneğimizde olan bir bayram. Zamanla belki unutulmuş bir bayram ama bizim geçmişimizde geleneğimizde olan bir bayram. Kıymetini değerini geç de olsa anladık. Hepimize güzellik, birlik ve beraberlik getirmesi dileği ile Nevruz Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Salih İsmailoğlu, Azerbaycan’da Nevruz Bayramı’nı anlattı. İsmailoğlu, “Azerbaycan’da Nevruz baharın, yeni yılın gelişi anlamını taşır. Nevruz, bizim kültürümüzde bir gelenektir. Kutlamalar yalnız halk arasında değil, devlet seviyesindedir” dedi.

Etkinlik kapsamında demir dövüldü, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atlandı. Daha sonrada törene katılanlar nevruz ateşinde ısınmaya çalıştı. Yumurta taşıma yarışması, ip çekme, elma yeme yarışması sonrasında katılımcılara nevruz pilavı ikram edildi. Etkinlik sonunda ‘21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası’ nedeni ile kampüs alanına Yozgat protokolü ve öğrenciler tarafından bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.