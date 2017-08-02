Sokakta 2015 yılında çalışma yapıldığını hatırlatan esnaf belediyeye “Ne yapılacak?” sorusunu sordu.

Belediye tarafından başlatılan çalışma kapsamında, sokakta tamamlanan inşaatların kaldırım ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Sokak esnafı ise 2015 yılında sokağın baştan aşağı yenilendiğini söyleyerek, yeni uygulanacak proje hakkında esnafın bilgilendirilmesi gerektiğini talep etti.

Belediye Başkanı Kazım Arslan ise Sinema Sokak’ta farklı bir projeyi hayata geçireceklerini ve sokağın çehresinin baştan aşağı değişeceğini bildirdi.

Yapılan çalışmanın kısa süreli olacağını aktaran Başkan Arslan, bu süreçte esnafa zarar verecek bir işlem olmayacağını ve çalışmanın sonunda sokağın yeni çehresinin esnafa ve sokağa katma değer sağlayacağını belirtti.

